كهرباء غزة تعلن البدء بشحن 50 شيكل لمنتفعي الشؤون الاجتماعية من مشتركي العدادات الذكية

غزة / سما /

أصدرت شركة توزيع الكهرباء في غزة، اليوم الثلاثاء، تنويها مهما، بشأن تنفيذ المرحلة الأولى بخصوص منح مشتركي العدادات الذكية المنتفعين من الشؤون الاجتماعية شحنة بقيمة (50) شيكل.

وفيما يلي نص التنويه كما نشرته شركة الكهرباء:

تنويه هام صادر عن شركة توزيع الكهرباء

بدأت الشركة صباح اليوم الثلاثاء 1.8.2023 تنفيذ المرحلة الأولى بخصوص منح مشتركي العدادات الذكية المنتفعين من الشؤون الاجتماعية شحنة بقيمة (50) شيكل، وذلك بناء على كشف وزارة التنمية الاجتماعية كونها الجهة المخولة بتنسيب الاشتراكات المرشحة للاستفادة، حيث يتم تحديث الكشف شهرياً من خلال قاعدة البيانات الحكومية بشكل الكتروني، ويأتي ذلك تنفيذاً للقرار الحكومي الصادر بتاريخ 14يونيو 2023، علماً بأن تنفيذ المنحة سيتم بشكل آلي وشهري للمنتفعين من خدمة العدادات الذكية دون الحاجة لمراجعة الشركة. مع الإشارة بأنه لن يتم استقطاع أي مبالغ من المنحة الحكومية المقدمة للمشتركين.

وننوه للأخوة المشتركين منتفعي الشئون الاجتماعية غير المستفيدين من المنحة ضمن المرحلة الأولى نظراً لعدم استيفاء الشروط، زيارة موقع الشركة الالكتروني www.gedco.ps لتحديث بياناتهم والاطلاع على شروط الانتفاع.

وتتقدم الشركة بجزيل شكرها للجنة متابعة العمل الحكومي والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة على جهودهم المبذولة في دعم المشتركين من منتفعي الشؤون الاجتماعية.

مع تحيات شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

الثلاثاء 1/8/2023م