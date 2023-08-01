  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كهرباء غزة تعلن البدء بشحن 50 شيكل لمنتفعي الشؤون الاجتماعية من مشتركي العدادات الذكية

الثلاثاء 01 أغسطس 2023 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة تعلن البدء بشحن 50 شيكل لمنتفعي الشؤون الاجتماعية من مشتركي العدادات الذكية



غزة / سما /

أصدرت شركة توزيع الكهرباء في غزة، اليوم الثلاثاء، تنويها مهما، بشأن تنفيذ المرحلة الأولى بخصوص منح مشتركي العدادات الذكية المنتفعين من الشؤون الاجتماعية شحنة بقيمة (50) شيكل.

وفيما يلي نص التنويه كما نشرته شركة الكهرباء:

تنويه هام صادر عن شركة توزيع الكهرباء

بدأت الشركة صباح اليوم الثلاثاء 1.8.2023 تنفيذ المرحلة الأولى بخصوص منح مشتركي العدادات الذكية المنتفعين من الشؤون الاجتماعية شحنة بقيمة (50) شيكل، وذلك بناء على كشف وزارة التنمية الاجتماعية كونها الجهة المخولة بتنسيب الاشتراكات المرشحة للاستفادة، حيث يتم تحديث الكشف شهرياً من خلال قاعدة البيانات الحكومية بشكل الكتروني، ويأتي ذلك تنفيذاً للقرار الحكومي الصادر بتاريخ 14يونيو 2023، علماً بأن تنفيذ المنحة سيتم بشكل آلي وشهري للمنتفعين من خدمة العدادات الذكية دون الحاجة لمراجعة الشركة. مع الإشارة بأنه لن يتم استقطاع أي مبالغ من المنحة الحكومية المقدمة للمشتركين.

وننوه للأخوة المشتركين منتفعي الشئون الاجتماعية غير المستفيدين من المنحة ضمن المرحلة الأولى نظراً لعدم استيفاء الشروط، زيارة موقع الشركة الالكتروني www.gedco.ps لتحديث بياناتهم والاطلاع على شروط الانتفاع.

وتتقدم الشركة بجزيل شكرها للجنة متابعة العمل الحكومي والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة على جهودهم المبذولة في دعم المشتركين من منتفعي الشؤون الاجتماعية.

مع تحيات شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

الثلاثاء 1/8/2023م

#كهرباء غزة #الشؤون الاجتماعية #العدادات الذكية

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل تسخن محركاتها ضد مصر".. تل أبيب توجه ضربة قوية للقاهرة بشأن هذا المشروع

مخيم عين الحلوة: تواصل الاشتباكات ومقتل 11 وإصابة 40 ونزوح 2000

انخفاض في سعر صرف الدولار

إطلاق أعمال الفحص بمحطة الطاقة الشمسية شمال غزة

مشروع إسرائيلي يوجه ضربة قوية لقناة السويس ويصل إلى السعودية

هل يقبل الاحتلال تقديم تنازلات للفلسطينيين مقابل التطبيع مع السعودية؟.. وزيرة إسرائيلية ترد

تسريبات حول العمليات العسكرية تثير القلق في صفوف الجيش الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

مصر

قيادي فلسطيني يكشف تفاصيل اجتماع القاهرة

قوطة

غزة: نشر نتائج التحقيق بوفاة المواطن شادي أبو قوطة

"هآرتس": عقيلة البرغوثي تقودًا حراكًا لدعم زوجها ليكون رئيسًا مستقبليًا للسلطة

"إسرائيل تسخن محركاتها ضد مصر".. تل أبيب توجه ضربة قوية للقاهرة بشأن هذا المشروع

رغم الرفض في بادئ الأمر.. صحيفة تكشف أسباب مشاركة حماس في مؤتمر الأمناء العاميين بالقاهرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية