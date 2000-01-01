الاحتلال يجرف أراضي ويقتلع أشجارا غرب الخليل

الخليل / سما /

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أراضي واقتلعت أشجارا في بلدة ترقوميا وخربة سوبا غرب الخليل.

وقال المزارع محمد عبد الفتاح أبو ساكور، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية جرفت مساحات من أرضه تبلغ دونمين، وهي واقعة في منطقة "خلة أبو ساكور" بالقرب من المعسكر الاحتلالي المقام على أراضي بلدة ترقوميا، واقتلعت 40 شجرة من أشجار الزيتون ولكرمة.

كما جرفت قوات الاحتلال، اليوم، اراضي زراعية وهدمت سلاسل حجرية، في خربة سوبا غرب الخليل.

وقال مراسلنا، إن قوات الاحتلال اقتحمت خربة سوبا وجرفت اراضي زراعية واقتلعت عشرات أشجار اللوزيات والحمضيات، وهدمت سلاسل حجرية في ارض تصل مساحتها الى 3 دونمات تقريبا، وتعود ملكيتها للمواطنه مرام منجد العويوي.