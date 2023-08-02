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إطار من التيتانيوم وحواف أرق وزيادة في الأسعار.. هذه أهم ملامح "آيفون 15 برو"!

الثلاثاء 01 أغسطس 2023 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطار من التيتانيوم وحواف أرق وزيادة في الأسعار.. هذه أهم ملامح "آيفون 15 برو"!



وكالات / سما /

من المتوقع إدخال بعض التغييرات الكبيرة على تشكيلة آيفون 15 برو لهذا العام، لكنها قد تأتي جنباً إلى جنب مع ارتفاع الأسعار أيضاً.

ووفقاً لوكالة "بلومبرغ"، فقد أكد المراسل مارك غورمان عدداً قليلاً من التفاصيل التي تم تداولها طوال العام حول ما يمكن توقعه عندما يتم الإعلان عن تشكيلة آيفون التالية في غضون ما يزيد قليلاً عن شهر.

سيأتي طرازا "برو" الجديدان بإطارات من التيتانيوم، بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ، مما يجعلها أقوى وأخف وزناً.

وستحتوي شاشاتهم أيضاً على حواف أرق، بفضل تقنية العرض الجديدة، مما يؤدي إلى تقليص حجم الإطار الأسود بمقدار الثلث تقريباً. وتُظهر تسريبات سابقة الشكل الذي قد يبدو عليه ذلك.

وتوقع "غورمان" أن يتم تبديل مفتاح كتم الصوت إلى زر قابل للتخصيص واستبدال منفذ الشحن "Lightning" بـ "USB-C".

ومع ذلك، قد يأتي كل هذا بسعر أعلى. إذ توقع "غورمان" زيادة في الأسعار خارج الولايات المتحدة، و"لن يستبعد زيادة الأسعار في الولايات المتحدة" أيضاً. يأتي ذلك بعد الإبلاغ في وقت سابق من هذا الأسبوع وملاحظة المحلل التي تشير إلى أن الأسعار يمكن أن ترتفع بما يصل إلى 200 دولار عندما يتعلق الأمر بنموذج "Max".

كما أشار "غورمان" إلى ترقيتين كبيرتين أخريين لأجهزة "أبل" هذا العام. حيث من المتوقع أن يتراجع طراز آيفون القياسي لصالح "Dynamic Island"، مما يجعله أكثر مساواة مع طرز "برو". فيما سيظل معدل تحديث الشاشة متوقف عند 60 هرتز، مقارنة بـ 120 هرتز لجميع هواتف "أندرويد" ذات الأسعار المماثلة تقريباً.

كما أفاد "غورمان" أن معالج "Apple Watch" التالي، "S9"، سيشهد ارتفاع كبير في الأداء إلى حد ما"، مما يمثل أول زيادة ملحوظة في السرعة منذ عام 2020.

وعادةً ما تعلن شركة "أبل" عن أجهزة آيفون، و"Apple Watch" الجديدة في منتصف سبتمبر. وسيواجهون تشكيلة "سامسونغ" الجديدة من الهواتف القابلة للطي، والتي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي.

#التيتانيوم #الأسعار #آيفون 15 برو

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