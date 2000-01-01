موقف نبيل لشاب سوري في مصر يجبر المسؤولين على التحرك

وكالات / سما /

احتفى مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي بشاب سوري لاجئ في مصر، بعد قيامه بمبادرة فردية لمساعدة كبار السن والأطفال في مدينة العبور.

ونشر الشاب السوري "فهد الكتبي" مقطع فيديو على حسابه في "فيسبوك"، ظهر فيه وهو يقوم بتنظيف نفق للمشاة بمفرده أسفل طريق رئيسي في مدينة العبور المصرية التي يقطن فيها.

وبعد تصويره أكوام القمامة عند مدخل النفق وبداخله، بدأ "الكتبي" بجمعها ووضعها في أكياس ونقلها، وقام بكنس درج وأرضية النفق، ثم التقط مشاهد للنفق بعد تنظيفه.

ووجه "الكتبي" رسالة إلى أهالي المدينة، إذ وضع لافتات على جدران النفق كتب عليها" النظافة من الإيمان.. فلنحافظ على نظافة محافظتنا ونعمل جيمعا على إبقائها نظيفة وجميلة".

وقال في منشور تحت وسم "ليست_قمامتي_لكنه_وطني": "مبادرة فردية للمساعدة كبار السن والسيدات والأطفال لعبور نفق المشاة من وإلى الجهة الأخرى من الأتوستراد الرئيسي".

وأجبر موقف الشاب السوري المسؤولين المصريين في مدينة العبور على التحرك وتنظيف النفق وغسله بالكامل، ليتمكن كبار السن من العبور.