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زر التغريد في موقع "إكس" على وشك الاندثار

الثلاثاء 01 أغسطس 2023 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
زر التغريد في موقع "إكس" على وشك الاندثار



وكالات / سما /

لعل زر التغريد (tweet)، أو "غرّد" من آخر الأمور المتبقية من موقع التدوين المصغر "إكس" بعلامته التجارية القديمة "تويتر". لكن زر التغريد لن يبقى على حاله، وفق ما ذكرت مواقع إخبارية تقنية.

وجرى تغيير زر التغريد لفترة وجيزة بكلمة (post) أو "منشور"، بحسب ما ذكر موقع "ذا فيرج" التقني.

لكن حتى صباح الأحد، لا تزال كلمة (tweet) موجودة لدى تصفح موقع "إكس"، ويبدو أن الأمر يدخل في نطاق المرحلة التجريبية.

وقال "ذا فيرج" إن الأمر يلمح إلى هذا الزر وكل دليل مرتبط بالعصفور الأزرق سيختفي قريبا من "إكس".

"تويتر" أصبح "إكس"

كان الملياردير الأميركي ومالك موقع "تويتر"، إيلون ماسك، أعلن الأسبوع الماضي تغيير اسمه إلى "إكس".

شمل التغيير اسم الموقع وشعاره في البداية.

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ويقول ماسك إنه يريد تحويل منصة التواصل الاجتماعي إلى موقع شامل للاتصالات والمعاملات المالية.

ويسعى ماسك لجعل "إكس" تطبيقا لكل شيء.

وذكر أن تويتر لا تغير اسمها كشركة وحسب، بل تغير هويتها ككل.

#إكس #زر التغريد #التغريد #تويتر

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