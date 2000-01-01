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انتصارات عريضة لفريق أطفال غزة في بطولة "النرويج" الدولية

الثلاثاء 01 أغسطس 2023 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتصارات عريضة لفريق أطفال غزة في بطولة "النرويج" الدولية



غزة / سما /

خطف فريق أطفال غزة, الأنظار في دور المجموعات لبطولة النرويج الدولية, عقب تحقيقه نتائج مميزة في مبارياته الثلاثة.

وحقق فريق أطفال غزة انتصارات مدوية على فرق أوروبية, إذ بدأ لقاءاته في المجموعة الحادية عشرة بانتصار عريض (4-0), ثم فاز (13-0) في مباراته الثانية, قبل أن يحقق الانتصار (4-0) في مواجهته الثالثة.

وصعد الفريق الفلسطيني متصدرا للمجموعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات, مسجلا 21 هدفا, دون أن تهتز شباكه.

ويأمل الفريق أن يواصل مغامرته في المسابقة لتحقيق نتائج تاريخية في الأدوار الإقصائية, بهدف المنافسة على اللقب.

#بطولة النرويج #أطفال غزة #بطولة

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