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فيديو.. ملخص وأهداف فوز الشاطئ على خدمات رفح وركلات الترجيح

الثلاثاء 01 أغسطس 2023 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ملخص وأهداف فوز الشاطئ على خدمات رفح وركلات الترجيح



غزة / سما /

خطف الشاطئ بطاقة التأهل لدور الـ8 من كأس غزة بعد فوزه على خدمات رفح بركلات الترجيح (5-4) بعد التعادل (1-1) في الوقت للمباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدرة.

تقدم الشاطئ في الدقيقة الأولى بهدف اول سجله سامح عويضة، فيما تمكن خدمات رفح من التعديل عن طريق محمد الجرمي في الدقيقة (20)، ليستمر التعادل حتى النهاية ويلجأ الفريقان للاحتكام لركلات الترجيح.

سجل ركلات الترجيح للشاطئ، محمد السدودي، وأنس أبو ستيتة، ومحمد الديري، ومحمد أبو ريالة، وسليمان العبيد.

سجل ركلات الترجيح لخدمات رفح، محمد الجرمي، ومحمود النيرب، وأنس الشخريت، ومهند حسنين، بينما أهدر محمود الغول.

#خدمات الشاطئ #خدمات رفح

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