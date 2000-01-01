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نجم بارز يغيب عن الشجاعية في كأس غزة

الثلاثاء 01 أغسطس 2023 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجم بارز يغيب عن الشجاعية في كأس غزة



غزة / سما /

أنهى فريق اتحاد الشجاعية تحضيراته لمواجهة أهلي بيت حانون في دور الـ(16) من كأس غزة الذي وصل له بعد الفوز على الاستقلال بهدف نظيف في دور الـ (32) من البطولة.

وبات من حكم المؤكد غياب نجم الشجاعية خيري مهدي عن مباريات الكأس خلال الأسبوعين القادمين بسبب الإصابة التي لازمته خلال التدريبات الجماعية.

وخضع مهدي لفحوصات طبية أظهرت إصابته بمزع في العضلة الخلفية جعلته بحاجة للراحة لمدة أسبوعين بمعنى غيابه عن مباريات الكأس، وإمكانية عودته للجاهزية الكاملة مع أول مباريات الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون الوافد الجديد محمد ماضي أساسياً في تشكيلة الشجاعية بعد تأكيد غياب مهدي عن قلب الدفاع إلى جانب سالم وادي.

#كأس غزة #اتحاد الشجاعية

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