مدرب من غزة يتراجع عن الاستقالة

غزة / سما /

تتواصل منافسات دور الـ16 من كأس غزة للموسم الحالي 2023-2024، والتي انطلقت يوم 21 يوليو الماضي لأول مبرة كمقدمة لانطلاق منافسات الدوري الممتاز.

وكان حمادة شبير المدير الفني لنادي أهلي غزة أول مدرب يعلن استقالته رغم فوزه في دور الـ32 على شباب الزوايدة.

وشكلت استقالة اشبير ضغطاً كبيراً على إدارة النادي الأهلي لتوفير بعض المستحقات المالية للاعبين الأمر الذي حرم الفريق من الالتزام بالتدريبات الجماعية رغم أهمية المباراة القادمة في دور الـ16 أمام شباب رفح غداً الثلاثاء.

وعاد شبير للتدريب مع الفريق بشكل جماعي بعد أن حصل اللاعبون على دفعات مالية استعداداً لمواجهة شباب رفح واستكمالاً للإعداد لانطلاق الدوري الممتاز.