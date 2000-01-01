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مهمة رسمية لمورينيو في السعودية

الثلاثاء 01 أغسطس 2023 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
مهمة رسمية لمورينيو في السعودية



وكالات / سما /

تولى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي مهمة جديدة في المملكة العربية السعودية.

ووافق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، على اعتماد تشكيل مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية.

ونصت الموافقة على أن تكون وزارة المالية، ووزارة التعليم الجهتين الحكوميتين الممثلتين في مجلس إدارة الأكاديمية، إضافة إلى تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، وعبد العزيز أحمد باعشن، والدكتورة مها بنت أحمد الجفالي، وأيوان لوبيسكو إلى جانب البرتغالي جوزيه مورينيو، أعضاء في مجلس إدارة الأكاديمية لمدة 3 سنوات.

ووجه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية، "خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان" بهذه المناسبة.

وثمن وزير الرياضة دعم قيادة المملكة للقطاع الرياضي، مؤكدا حرص المجلس على تحقيق نقلة نوعية في اكتشاف المواهب بمختلف الألعاب لصناعة جيل رياضي سعودي في مختلف البطولات القارية والدولية.

وتأسست أكاديمية مهد الرياضية بقرار من مجلس الوزراء السعودي في 15 يونيو/حزيران 2021، بهدف تنمية المواهب الرياضية وتطويرها في مختلف مناطق المملكة بالألعاب الفردية والجماعية.

كما تعنى بتصدير المعارف والمنهجيات الفنية للفئات السنية، بدءا من 6 أعوام لصناعة جيل من الأبطال الرياضيين، وتحقيق الإنجازات الرياضية على المستوى الوطني والإقليمي والقاري.

#السعودية #مورينيو

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