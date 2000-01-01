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ماذا يفصل بايرن ميونخ عن التوقيع مع هاري كين؟

الثلاثاء 01 أغسطس 2023 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا يفصل بايرن ميونخ عن التوقيع مع هاري كين؟



وكالات / سما /

أفادت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، أمس الإثنين، بأن العاصمة البريطانية لندن عرفت اجتماعاً بين ممثلي نادي بايرن ميونخ الألماني وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الإثنين، بخصوص مستقبل هاري كين.

والتقى الوفد من الناديين في أحد المطاعم في وسط لندن، وتناولوا وجبة الغذاء، وبخصوص المفاوضات، أوضحت الشبكة أن هناك مبلغ يصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني مازال يشكل عقبة في طريق وصول المفاوضات لبر الأمان.

وأشارت سكاي إلى أن مبلغ 20 مليون باوند يفصل كين عن التوقيع للعملاق البافاري، وبجانب ذلك، فإن النادي الإنجليزي يصر على وضع بنداً في عقد اللاعب، يتيح له الحصول على توقيعه، حال عودته من جديد للدوري الإنجليزي بعد محطة البايرن.

ولا يرغب السبيرز في رؤية القائد كين يتقمص ألوان فريقاً آخر في إنجلترا، حال عاد من جديد إلى البريميرليج، لذلك يريد تأمين نفسه بوضع بنداً في عقد بيعه للعملاق البافاري.

ويرحب كين بفكرة ترك توتنهام في الوقت الحالي، والذهاب لبايرن ميونخ طمعاً في الحصول على الألقاب في مسيرته الكروية، بدايةً من الموسم القادم.

#بايرن ميونخ #هاري كين

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