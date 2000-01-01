تشافي يطلب التعاقد مع بديل ديمبلي ويستبعد اسمين بارزين

وكالات / سما /

تلقى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، صفعة قوية بسبب اقتراب رحيل النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي كان أحد أكثر اللاعبين المفضلين لدى المدرب الإسباني الشاب، والعنصر الأهم في المنظومة الهجومية.

وأكدت العديد من المصادر الصحفية توصل ديمبلي لاتفاق مع باريس سان جيرمان للانتقال إلى ملعب بارك دي برانس، وكان من المتوقع أن تتم الصفقة رسمياً يوم أمس الاثنين، لكن المهاجم الفرنسي يبدو أنه رفض الرحيل عن برشلونة من خلال فسخ عقده مقابل 50 مليون يورو فقط، ومنح فرصة لإدارة ناديه لكي تتفاوض مع النادي البارسي، علماً أنه الشرط الجزائي ارتفع إلى 100 مليون بعد دخولنا في شهر أغسطس.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن تشافي طلب من إدارة النادي التعاقد مع مهاجم جديد لتعويض رحيل عثمان ديمبلي المحتمل، ورغم امتلاكه 4 أجنحة حالياً، وهم رافينيا وفيران توريس وأنسو فاتي وعبد الصمد الزلزولي، إلا أن مدرب البرسا يرى أن هناك ضرورة لانتداب جناح آخر، خاصة أننا قد نشهد رحيل مهاجم آخر قبل إغلاق السوق.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن تشافي هيرنانديز لا ينوي التعاقد مع جواو فيليكس، مهاجم اتلتيكو مدريد، لتعويض ديمبلي، فرغم أن النجم البرتغالي أعرب عن رغبته بالانتقال إلى برشلونة بشكلٍ علني، لكن المدرب الإسباني الشاب يبحث عن مهاجم بنوعية مختلفة.

وأضاف التقرير أن الأمر نفسه ينطبق على زميله يانيك كاراسكو، لأن تشافي كان يريد انتداب اللاعب في وقت سابق ليكون بديلاً، في حين أنه يبحث الآن عن جناح جديد للاعتماد عليه أساسياً.

وتوقعت ماركا أيضاً أن لا يذهب برشلونة للتوقيع مع برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، وذلك بسبب التكلفة الباهظة للصفقة، حيث سيرفض النادي الإنجليزي تسهيل رحيل اللاعب بعد أن خسر رياض محرز وإلكاي جوندوجان هذا الصيف.