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تونس تدرس مقترح قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل

الثلاثاء 01 أغسطس 2023 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
تونس تدرس مقترح قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

 أعلن البرلمان التونسي، عن بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بـتجريم التطبيع مع إسرائيل.

وقدمت اللجنة "قراءة أولية بخصوص أهمية مشروع القانون بالنسبة للشعب التونسي، ومساندته غير المشروطة للقضية الفلسطينية العادلة".

وفي أغسطس/آب 2022، شددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية على التزامها بأحكام "المقاطعة" العربية لـ "إسرائيل" وفق مبادئ جامعة الدول العربية، وذلك رداً على ما تم تداوله من تقارير ومواقع إخبارية عن إجرائها مبادلات تجارية مع "إسرائيل".

وبدأت تونس المقاطعة الرّسمية المنظمة لـ"إسرائيل" عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.

ولطالما أكدت وزارة الخارجية التونسية أن كل "ما يروج من شائعات عن عزم تونس على تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" لا أساس له من الصحة"، وقالت إنها غير معنية بالتطبيع مع "إسرائيل"، كما شددت على أنّ "موقفها لا يؤثر فيه التغيرات الدولية".

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