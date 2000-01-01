إصابة إسرائيلي بجدري القردة في القدس

القدس المحتلة / سما /

أفادت قناة "كان" بأنه تم تشخيص إصابة إسرائيلي في العشرينيات من عمره بجدري القردة في القدس، والتحقيق الأولي كشف أنه لم يكن في الخارج في الأسابيع الأخيرة.

وذكرت أن التحقيق رجح أن يكون قد أصيب بالعدوى في إسرائيل لأنه لم يكن في الخارج في الأسابيع الأخيرة، وأنه يخضع حاليا للحجر المنزلي.

ويقدر الأطباء أنه نظرا لحقيقة أنه أصيب في إسرائيل، فمن المحتمل أن يكون هناك المزيد من الحالات في إسرائيل غير معروفة.

منذ حوالي شهر ونصف، في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، تم تشخيص إصابة رجل بجدري القرود، بعد أن تم تطعيمه مرتين ضد المرض.

ويعتبر تفشي المرض لدى الأشخاص الملقحين حالة نادرة قد تشير إلى تغيير في السلالة.