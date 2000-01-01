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تشواميني يتفاخر بجودة خط وسط ريال مدريد

الثلاثاء 01 أغسطس 2023 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشواميني يتفاخر بجودة خط وسط ريال مدريد



وكالات / سما /

أبدى أوريلين تشواميني، لاعب ريال مدريد، فخره بجودة خط الوسط الذي يمتلكه الفريق، مُعتبراً إياه الأفضل في العالم.

ويأتي حديث تشواميني قبيل انطلاق مُسابقة الدوري الإسباني التي يسعى الميرنجي لاستعادة لقبها الذي خسروه الموسم الماضي لصالح الغريم برشلونة.

وقال تشواميني، في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة آس الإسبانية، :”ريال مدريد يملك خط الوسط الأفضل في العالم”.

وتابع :”نحن نتعلم من الأساطير أمثال لوكا مودريتش وتوني كروس كل يوم، ونملك أيضاً لاعبين صغار ذوي مستوى رائع أمثال جود بيلينجهام وكامافينجا وفيدي فالفيردي وسيبايوس”.

وأضاف نجم الميرنجي :”لقد أبليت بلاءً حسناً، خلال فترة الإجازة تدربت كثيراً مع مُدرب اللياقة البدنية الخاص بي، ولهذا السبب أشعر بحالةٍ طيبة داخل الملعب”.

وتطرق تشواميني للحديث عن المُباريات التحضيرية للموسم الجديد، وقال عنها :”هذه ليست مُباريات ودية لأننا نلعب ضد فرق عظيمة، في كل مُباراة نرغب في أن نؤدي بصورةٍ طيبة”.

وأضاف :”نحن لدينا منظومة جديدة، وعلينا أن نتعلم كل يوم كيف نلعب بها”.

وكان ريال مدريد قد خسر آخر مُبارياته التحضيرية ضد برشلونة بثلاثية نظيفة، وسيلعب المُباراة المُقبلة ضد يوفنتوس يوم الخميس.

#أوريلين تشواميني #تشواميني #ريال مدريد

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