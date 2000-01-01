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ليفربول يختار القائد الجديد للفريق خلفاً لهندرسون

الثلاثاء 01 أغسطس 2023 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يختار القائد الجديد للفريق خلفاً لهندرسون



وكالات / سما /

حسم يورجن كلوب، مُدرب فريق ليفربول، مسألة القائد الجديد للفريق خلفاً للقائد السابق جوردان هندرسون الذي أنهى قصته مع النادي.

وكان هندرسون قد اختتم مشواره مع ليفربول ليُتم قبل أيام انتقاله لنادي الاتفاق السعودي الذي يُدربه أسطورة الريدز ستيفن جيرارد.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن المُدافع الهولندي فيرجيل فان دايك أصبح القائد الجديد للفريق، فيما أصبح الظهير ترينت ألكسندر أرنولد نائب القائد.

وكان من المُتوقع أن يكون فان دايك هو القائد الجديد للفريق نظراً للخصال القيادية التي يمتاز بها، فضلاً عن سنوات لعبه مع الريدز.

 وأصبح فان دايك هو أول لاعب مُدافع يرتدي شارة القيادة في ليفربول منذ الأسطورة سامي هيبيا في بداية الألفية.

ويبلغ فان دايك من العُمر 32 سنة، ويجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، وينتهي تعاقده مع ليفربول في يونيو 2025.

وكان اللاعب المُخضرم قد انضم لفريق ليفربول في 2018 قادماً من ساوثهامبتون، ومنذ ذلك الحين لعب 222 مُباراة، سجل فيهم 19 هدفاً، وصنع 12 هدفاً.

#ليفربول #هندرسون #يورجن كلوب

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