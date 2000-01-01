تمهيدا للاستيلاء عليها: مستوطنون يسيجون أراضي في الأغوار الشمالية

الأغوار / سما /

سيج مستوطنون، اليوم الثلاثاء، مساحات من الأراضي الرعوية بين مستوطنتي "مسكيوت"، و"روتم" قرب عين الحلوة بالأغوار الشمالية.

وقال رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، إن المستوطنين وضعوا سياجا شائكا لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الأراضي الرعوية.

وأضاف أن المستوطنين يعملون من أجل الاستيلاء على المزيد من الأراضي الرعوية، مؤكدا أن الرعاة الفلسطينيين تلقَّوا في الأيام الماضية تهديدات من المستوطنين.

ويتبع المستوطنون سياسة الاستيلاء على الأراضي الرعوية في الأغوار الشمالية، لشد الخناق على الفلسطينيين وإجبارهم على ترك منازلهم.