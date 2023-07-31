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غزة: نشر نتائج التحقيق بوفاة المواطن شادي أبو قوطة

الثلاثاء 01 أغسطس 2023 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: نشر نتائج التحقيق بوفاة المواطن شادي أبو قوطة



غزة/ سما /

نشرت لجنة المتابعة العمل الحكومي، اليوم الثلاثاء، نتائج التحقيق بواقعة وفاة المواطن شادي أبو قوطة من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأحالت اللجنة، جميع المتسببين بالحادثة للنيابة العامة، إضافةً لمن تم تحويلهم سابقاً، أياً كانت صفتهم أو موقعهم الوظيفي، واتخاذ المقتضى القانوني كاملاً وفق ما تخلص له النيابة العامة.

وحملت، بلدية خانيونس المسؤولية الشاملة عما جرى، جراء القصور والإهمال، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية خلال تنفيذ مهمة إزالة التعدي.

وأشارت اللجنة إلى قبول استقالة رئيس بلدية خان يونس وأعضاء المجلس البلدي، مطالبةً جهات الاختصاص إقالة اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم خانيونس.

وطالبت اللجنة بحصر عملية إزالة التعديات ومتابعاتها والإشراف عليها بأعلى مستوى إداري في الهيئة المحلية والشرطة (رئيس البلدية، مدير شرطة المحافظة).

وأوصت بإلزام الجهة المختصة في الهيئة المحلية باستنفاد الجهد، وبذل أقصى ما يمكن لإيجاد حلول مع المواطنين بشأن إزالة تعدياتهم طوعاً قبل الشروع في الإزالة بقوة القانون، مع وجوب إعداد مذكرة عرض للإزالة تشتمل على كافة الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها مع المواطن.

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