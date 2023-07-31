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الاحتلال يعيق حركة المواطنين على الحواجز المحيطة بالقدس

الثلاثاء 01 أغسطس 2023 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حركة المواطنين على الحواجز المحيطة بمدينة القدس وتحديدا الفاصلة بين مدينتي بيت لحم ورام الله.

وأفاد شهود عيان، بأن المواطنين انتظروا كثيرا السماح لهم بالمرور عبر تلك الحواجز، فيما ادعى الاحتلال وجود خلل فني في الحواسيب التي يقوم عبرها بفحص هويات المواطنين.

وتركزت الازدحامات في حاجز 300 الواصل بين مدينتي بيت لحم والقدس، وحاجز قلنديا الواصل بين رام الله والقدس، ومعبر الزيتونة قرب أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وتتعمد قوات الاحتلال إخضاع المارين عبر تلك الحواجز لتفتيش مهين، واستفزازهم بشكل متواصل، وتفصل عبر تلك الحواجز مدينة القدس بشكل كامل عن الضفة الغربية.

#القدس #الاحتلال

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