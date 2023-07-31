رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، على صدر صفحاتها الأولى إصابة خمسة شبان بجروح والعشرات بالاختناق خلال التصدي لعمليات اقتحام في مدينتي جنين، وطوباس، وقرية المغير وبلدة العيزرية، إضافة لإغلاق مداخل أريحا.

وفيما يلي أبرز العناوين:

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ وداع حاشد للواء العرموشي وأحد مرافقيه وارتفاع ضحايا اشتباكات عين الحلوة إلى 11

_ الرئيس يجتمع مع نظيره المصري ويثمن مواقف القاهرة الداعمة لقضيتنا على الصعد كافة

_ مصدر مسؤول: زيارة اللواء فرج للبنان تمت بدعوة رسمية في إطار العلاقات الثنائية البناءة بين البلدين

_ الاحتلال يصيب خمسة شبان بالرصاص ويجرف حديقة عامة في المغير ويغلق مداخل أريحا

_ الأسير محمد زغلول حرًا بعد 20 عاما في سجون الاحتلال

_ قصص معتقلي حراك "بدنا نعيش" لدى حماس

_ نقل الأسير عساف زهران إلى مستشفى "سوروكا" بعد تعرضه لجلطة

_ مجلس الوزراء يناقش جدول التشكيلات الحكومية ويعتمد معايير تقديم المنح لطلبة الثانوية العامة

_ بزعم منع تهريب سلاح للضفة.. إسرائيل تعتزم إقامة سياج فاصل على الحدود مع الأردن

_ "التعاون الإسلامي".. خيبة أمل من عدم اتخاذ إجراءات ضد إحراق القرآن الكريم في السويد والدنمارك

"الأيام":

_ إصابات خلال التصدي لعمليات اقتحام في مناطق عدة.. حملات هدم وتجريف، ومستوطنون يقيمون بؤرتين جديدتين

_ عباس والسيسي يناقشان سبل تنسيق المواقف والرؤى بين فلسطين ومصر

_ الاحتلال يغلق مداخل أريحا ويمنع الخروج منها

_ إسرائيل تعتزم إقامة سياج أمني فاصل على حدود الأردن

_ ضحايا جدد في مخيم عين الحلوة مع مواجهة مجموعات إسلامية متشددة

_ القطاع: 43 معتقلا على خلفية حراك "بدنا نعيش" ودعوات لحشد أكبر الجمعة المقبل

_ مجلس الوزراء يناقش جدول تشكيلات الوظائف الحكومية

_ مجددًا.. إحراق صفحات من المصحف أمام البرلمان السويدي

"القدس":

_ 11 قتيلا و٤٠ جريحا حصيلة الاشتباكات المتواصلة والمؤسفة في مخيم عين الحلوة

_ إقامة بؤرة استيطانية جديدة شمال أريحا

_ الرئيسان عباس والسيسي يؤكدان استمرار التشاور في مختلف القضايا المشتركة

_ الحكومة تناقش جدول تشكيلات الوظائف وتعتمد معايير تقديم المنح لطلبة التوجيهي

_ بن غفير ومستوطنون يقتحمون أراضي فلسطينية قرب عيلبون

_ الأسير محمد زغلول يتنسم عبير الحرية بعد ٢٠ سنة

_ إحراق صفحات من القرآن الكريم أمام البرلمان السويدي

_ الكنيست تصادق على قانون يمس بالاقتصاد الفلسطيني