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مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يهدم منشأة بدير بلوط

الثلاثاء 01 أغسطس 2023 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يهدم منشأة بدير بلوط



القدس المحتلة / سما /

اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي وفرت الحراسة لجرافات وآليات الاحتلال التي قامت بهدم منشأة سكنية وتجارية قرب سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وذكرت دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة.

وتفرض شرطة الاحتلال قيودا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند أبوابه الخارجية.

الاحتلال يهدم منشأة تجارية في دير بلوط

هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، منشأة تجارية في بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

وأفاد شهود عيان، بأن جرافات الاحتلال هدمت منشأة تبلغ مساحتها 200 متر مربع في البلدة، تعود لعائلة أحمد خليل عبد الله.

وأشارت عائلة عبد الله إلى أن السكن قائم ومرخص منذ عام 1977، وتمت إضافة المبنى الذي قاموا بهدمه اليوم، بحجة عدم ترخيصه وبنائه في منطقة مصنفة "ج".

وقامت جرافات الاحتلال بتخريب خطي المياه والكهرباء وتجريف الأرض المحيطة بالمنزل، منوها إلى أن الاحتلال قام بتسليمه إخطارا بالهدم ووقف العمل قبل شهرين.

يذكر أن الاحتلال سلم أكثر من 100 إخطار لفلسطينيين من بلدة دير بلوط في سياسة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وقال محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، إن سياسة الهدم وتشريد الفلسطينيين العزل التي تنتهجها حكومة الاحتلال المتطرفة تنافي المواثيق والأعراف الدولية كافة، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل السريع لوقف عنجهية الاحتلال وممارساته.

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