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الاحتلال يهدم منشأة تجارية في دير بلوط

الثلاثاء 01 أغسطس 2023 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منشأة تجارية في بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية ، بأن جرافات الاحتلال هدمت منشأة تبلغ مساحتها 200 متر مربع في البلدة، تعود للمواطن أحمد خليل عبد الله.

وأشار عبد الله إلى أن السكن قائم ومرخص منذ عام 1977، وتمت إضافة المبنى الذي قاموا بهدمه اليوم، بحجة عدم ترخيصه وبنائه في منطقة مصنفة "ج".

وأضاف أن جرافات الاحتلال قامت بتخريب خطي المياه والكهرباء وتجريف الأرض المحيطة بالمنزل، منوها إلى أن الاحتلال قام بتسليمه إخطارا بالهدم ووقف العمل قبل شهرين.

يذكر أن الاحتلال سلم أكثر من 100 إخطار لمواطنين من بلدة ديريلوط في سياسة لتهجير المواطنين من أراضيهم.

بددوره، قال محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، إن سياسة الهدم وتشريد المواطنين العزل التي تنتهجها حكومة الاحتلال المتطرفة تنافي المواثيق والأعراف الدولية كافة، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل السريع لوقف عنجهية الاحتلال وممارساته.

#الاحتلال #دير بلوط

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