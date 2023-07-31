الاحتلال يغلق مداخل أريحا ويمنع الخروج منها

أريحا/سما/

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مداخل مدينة أريحا الشمالي والجنوبي بحواجز عسكرية، والشرقي بالبوابة الحديدية الصفراء.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل المدينة الثلاثة بشكل محكم، خاصة البوابة الحديدية شرقي المدينة، والمدخل الجنوبي، ومنعت المواطنين من الخروج من المدينة، ما تسبب بأزمات خانقة، دون إبداء الأسباب.

وأضافت، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز باتجاه مركبات المواطنين المحتجزة في أزمات السير على مدخل أريحا الجنوبي.

وتحدثت مصادر عن ارجاع كافة الحافلات التي تقل مسافرين الى الأردن الى معبر أريحا