  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يغلق مداخل أريحا ويمنع الخروج منها

الإثنين 31 يوليو 2023 10:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق مداخل أريحا ويمنع الخروج منها



أريحا/سما/

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مداخل مدينة أريحا الشمالي والجنوبي بحواجز عسكرية، والشرقي بالبوابة الحديدية الصفراء.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل المدينة الثلاثة بشكل محكم، خاصة البوابة الحديدية شرقي المدينة، والمدخل الجنوبي، ومنعت المواطنين من الخروج من المدينة، ما تسبب بأزمات خانقة، دون إبداء الأسباب.

وأضافت، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز باتجاه مركبات المواطنين المحتجزة في أزمات السير على مدخل أريحا الجنوبي.

وتحدثت مصادر عن ارجاع كافة الحافلات التي تقل مسافرين الى الأردن الى معبر أريحا

#أريحا

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

مقتل 4 من قوات الشرطة بينهم عقيد في مدينة العريش شمال سيناء بهجوم مسلّح

مشروع إسرائيلي يوجه ضربة قوية لقناة السويس ويصل إلى السعودية

4 قتلى و40 اصابة خلال اشتباكات عنيفة ومستمرة في مخيم عين الحلوة

مخيم عين الحلوة: تواصل الاشتباكات ومقتل 11 وإصابة 40 ونزوح 2000

يديعوت : نتنياهو شكّل فريقا لدراسة المطلب النووي السعودي

ميقاتي يطالب القيادات الفلسطينية بإنهاء ظاهرة الاشتباكات المتكررة

الأخبار الرئيسية

غداً- تشغيل المولد الرابع في قطاع غزة

photo_2023-07-31_20-16-52

أسعار المحروقات والغاز في فلسطين لشهر 08/2023

حقيقة زيارة ماجد فرج للبنان وربطها بأحداث مخيم عين الحلوة

fec73d08-8e54d2z0q12oxfl4qpsld

مخيم عين الحلوة: تواصل الاشتباكات ومقتل 11 وإصابة 40 ونزوح 2000

276488_0

صحيفة: توافق فلسطيني على "حكومة تكنوقراط"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية