  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

اتفاق على وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة

الإثنين 31 يوليو 2023 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاق على وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة



بيروت/سما/

أكد نائب مدينة صيدا جنوب لبنان أسامة سعد، التوصل مع الفصائل الفلسطينية في مخيم عين الحلوة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك بعد يومين من اشتباكات أدت إلى مقتل 9 أشخاص على الأقل.


وقال النائب سعد بعد انتهاء الاجتماع مع قادة الفصائل الفلسطينية في المخيم، إنه تم الاتفاق مع قيادات الفصائل على تشكيل لجنة للتحقيق بحادثة اغتيال القيادي في حركة فتح أبو أشرف العرموشي على أن تبدأ عملها غدا.

وأكد سعد أنه تم الاتفاق على تثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة وسحب كافة المسلحين.

وفي حين لفت إلى أن هناك إجراءات ستتخذها جبهة العمل الفلسطيني، طالب بتسليم المتورطين بعملية الاغتيال إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وتجددت الاشتباكات اليوم الاثنين، حيث وصل الرصاص الطائش إلى الأحياء المجاورة لمخيم عين الحلوة في مدينة صيدا، ما دفع الأهالي إلى النزوح من المنطقة.

وتعد الاشتباكات بين مجموعات متنافسة أمرا شائعا في مخيم عين الحلوة الذي يؤوي أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين رسميا، انضم إليهم في السنوات الأخيرة آلاف الفلسطينيين الفارين من النزاع في سوريا، وبالتالي فإنه من غير المعلوم عدد القاطنين فعليا داخل المخيم.

وأدت هذه الجولة من الاشتباكات التي انطلقت شرارتها ليل السبت، إلى مقتل9  أشخاص وجرح40  آخرين، إصابة أحدهم حرجة.

من الجدير ذكره أن الجيش اللبناني لا يدخل المخيمات الفلسطينية في لبنان البالغ عددا 12، تاركا مهمات الأمن للفلسطينيين أنفسهم داخلها.

ويعد مخيم عين الحلوة أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، ويعرف أن متطرفين وفارين من العدالة يحتمون فيه.

#لبنان

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تفرض تعتيما على عملية "تهريب كبيرة واستثنائية" عبر الحدود الأردنية

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

مقتل 4 من قوات الشرطة بينهم عقيد في مدينة العريش شمال سيناء بهجوم مسلّح

هل تذهب "إسرائيل" إلى مواجهة مع "حزب الله" ؟

نتنياهو يوافق على خطط الجيش والأجهزة الأمنية للتعامل مع أنشطة "حزب الله" على الحدود

4 قتلى و40 اصابة خلال اشتباكات عنيفة ومستمرة في مخيم عين الحلوة

مشروع إسرائيلي يوجه ضربة قوية لقناة السويس ويصل إلى السعودية

الأخبار الرئيسية

سابقة.. "العليا الإسرائيليّة" تنظر بهيئتها الكاملة بالالتماسات ضدّ قانون إلغاء عدم المعقوليّة

276488_0

صحيفة: توافق فلسطيني على "حكومة تكنوقراط"

تسريبات حول العمليات العسكرية تثير القلق في صفوف الجيش الإسرائيلي

1245575821

هل يقبل الاحتلال تقديم تنازلات للفلسطينيين مقابل التطبيع مع السعودية؟.. وزيرة إسرائيلية ترد

غالانت: "المناعة القومية تضررت وهناك إمكانية لاشتعال كبير في جميع الجبهات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية