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لابيد يكشف موقفه من الانضمام إلى حكومة نتنياهو

الإثنين 31 يوليو 2023 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد يكشف موقفه من الانضمام إلى حكومة نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

عدّ زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، اليوم الاثنين، انضمام حزبه إلى الحكومة الحالية بمثابة إطلاق الطلقة الأخيرة على الديمقراطية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن  حزبه يخوض معركة ضد الديكتاتورية، وفقًا لصحيفة "هآرتس" العبرية.

وأضاف لبيد، "أعتقد أن معظم الإسرائيليين لديهم قيم، وبالتالي لا يمكن نبذهم بدافع الوحدة السياسية".

وأوضح أن "الإسرائيليين لديهم غريزة ديمقراطية، لسنا المجر ولا بولندا، نرى هذا منذ 30 أسبوعًا في الشوارع".

وفي وقت سابق، استبعد لبيد، فكرة الانضمام لحكومة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أجل تعزيز التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية برعاية أمريكية، قائلًا: "حكومة وحدة مع نتنياهو ستدمر الدولة"، وفقًا لقناة كان العبرية.

#يائير لبيد

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