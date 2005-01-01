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نقل الأسير عساف زهران إلى مستشفى "سوروكا" بعد تعرضه لجلطة

الإثنين 31 يوليو 2023 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقل الأسير عساف زهران إلى مستشفى "سوروكا" بعد تعرضه لجلطة



رام الله/سما/

قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ الأسير عساف زهران (47 عامًا) من طولكرم، تعرض لجلطة، على إثرها نقل من سجن "ريمون" إلى مستشفى "سوروكا" الإسرائيليّ، وحتّى الآن لم تعرف تفاصيل أكثر عن وضعه الصحيّ.

وأكّد نادي الأسير، في بيان له، أنّ الأسير زهران واحد من بين الأسرى المرضى الذين يعانون من السكري المزمن، والضغط، وعلى مدار السنوات الماضية واجه جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، ومؤخرًا عانى من تفاقم وضعه الصحيّ.

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ زهران معتقل منذ عام 2005، وهو محكوم بالسّجن المؤبد خمس مرات و22 عامًا، مشيرًا إلى أنّه وقبل اعتقاله الحالي الممتد منذ عام 2005، تعرض للاعتقال وأمضى نحو تسع سنوات، كما أنّه تعرض للمطاردة، لنحو عامين، قبل اعتقاله.

وحمّل نادي الأسير، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير الأسير زهران، وكافة الأسرى المرضى الذين يواجهون جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء).

#الاسير عساف زهران

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