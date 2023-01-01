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فتوح: جهات مشبوهة تسعى لتهديد أمن وسلامة مخيمات اللاجئين في لبنان

الإثنين 31 يوليو 2023 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح: جهات مشبوهة تسعى لتهديد أمن وسلامة مخيمات اللاجئين في لبنان



رام الله/سما/

- قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن هناك جهات مشبوهة تسعى لاقحام المخيمات بحالة من الفوضى وتهديد أمن وسلامة مخيمات اللاجئين في لبنان.

وأضاف فتوح في بيان له، اليوم الاثنين، أن هذه الأعمال الإجرامية تستهدف السلم الأهلي في المخيمات الفلسطينية وتفجير المخيمات من الداخل، متهما مجموعات مشبوهة ومدسوسة على مجتمعنا الفلسطيني بالوقوف وراء هذه الجرائم.

وشدد على رفضه وإدانته لما يحدث في مخيم عين الحلوة لما سببه من إساءة لشعبنا ولصورة مخيماتنا في لبنان، وقال: "إن أي عبث بأمن مخيماتنا واستقرارها عبث بمصالح شعبنا، ولا يمكن وضعه الا في إطار المؤامرة على قضية اللاجئين ووضع المخيمات وشعبنا في لبنان تحت دائرة الاستهداف المتواصل من أكثر من طرف مشبوه لتحقيق مكاسب غير وطنية بعيدة عن مصلحة شعبنا".

وأكد رئيس المجلس الوطني الحرص على السلم الأهلي في لبنان وعلى أمن المخيمات وعلى سيادة دولة لبنان الشقيق واستقرارها، مطالبا بمحاسبة المتورطين والمجرمين ونشر القوة الأمنية المشتركة في أحياء مخيم عين الحلوة كافة وتوفير الأمن والأمان لأهلنا في المخيم واعتقال كل من تثبت علاقته بما حدث وأدى لسقوط  5قتلى و40 جريحا.

#روحي فتوح

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