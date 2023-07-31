بلومبرغ: امتعاض الدول العربية من "إسرائيل" ضربة للهدف الأميركي

واشنطن/سما/

ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، بأن امتعاض الدول العربية من "إسرائيل"، هو ضربة للهدف الأميركي لإبرام اتفاق "سلام" مع السعودية.

وأضافت الوكالة أن التوترات بين دول الخليج و"إسرائيل" تصاعدت بعد ثلاث سنوات من "اتفاقيات التطبيع التاريخية"، مما أدى إلى "تباطؤ الاستثمارات المأمولة وتراجع الجهود الأميركية لضم السعودية الى الدول المطبعة".

ولفتت إلى أن الإمارات أعربت عن إحباطها من الاتصالات رفيعة المستوى مع "إسرائيل" بشأن نتيجة اتفاقات "أبراهام" لعام 2020 التي تم التفاوض عليها في ظل الرئاسة الأميركية لدونالد ترامب.

بينما أوضحت البحرين "خيبة أملها"، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

ويرجع ذلك إلى حد كبير، بحسب الصحيفة، إلى المخاوف بشأن "تدهور علاقات "إسرائيل" مع الفلسطينيين - والتي تجسدت في الغارة المميتة الأخيرة على مخيم جنين.

وقالت الصحيفة إنه من المرجح أن تؤدي التوترات إلى تعقيد هدف الولايات المتحدة الصعب بالفعل المتمثل في تعميق العلاقات بين "إسرائيل" ودول الشرق الأوسط، وخاصة السعودية.

ووفقاً لتقرير الصحيفة، فإن البيت الأبيض يشجع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على الاقتراب من "إسرائيل" بشأن صفقة.

وقد تباطأ الحاكم الفعلي حتى الآن وأعاد في آذار/مارس العلاقات الدبلوماسية مع "عدو إسرائيل اللدود"، إيران من خلال ترتيب توسطت فيه الصين.

وكانت السعودية وإيران قد أعلنتا في بيان مشترك في 10 مارس/ أذار الماضي، الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتي البلدين وممثلياتهما في غضون شهرين، وذلك بعد محادثات برعاية صينية. وأثار هذا الاتفاق مخاوف إسرائيلية كبيرة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "تقارب السعودية وإيران يضر المصالح الإسرائيلية، ويأتي عكس ما كانت تسعى إليه إسرائيل لعزل إيران دبلوماسياً في الشرق الأوسط وفي العالم"، كما من شأنه أن "يبعد التوصل إلى اتفاق سلام بين السعودية وإسرائيل".

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن السعودية تشترط من أجل التطبيع مع "إسرائيل"، إقامة منشأة مدنية لتخصيب اليورانيوم. ونقلت "يديعوت أحرونوت" تحذيرات مصادر أمنية إسرائيلية كبيرة من السعودية، قائلةً إنها يمكن أن تستغل هذا لتطوير نووي عسكري.

يذكر أنّ موقع "والاه" الإسرائيلي كشف، في وقت سابق، تفاصيل عن المكالمة الهاتفية التي أجراها بلينكن مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين. وأفاد بأنّ بلينكن قال لكوهين إنّ "الأمر أصعب بكثير بالنسبة إلى واشنطن، وربما حتى يستحيل تعزيز اتفاقيات التطبيع أو توسيعها من خلال التطبيع مع السعودية، فيما الساحة الخلفية لإسرائيل مشتعلة".

وفيما تعمد بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية المقربة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الحديث عن تطبيع وشيك مع السعودية، تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية أخرى عن أنّ "السعودية لا تريد الآن التطبيع مع إسرائيل"، وأنّ الوقت حان "كي تُفهم الإشارة".