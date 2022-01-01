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نادي الأسير: أكثر من 1600 أمر اعتقال إداري منذ بداية العام

الإثنين 31 يوليو 2023 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: أكثر من 1600 أمر اعتقال إداري منذ بداية العام



رام الله/سما/

أفاد نادي الأسير، اليوم الإثنين، أن الاحتلال أصدر أكثر من (1600) أمر اعتقال إداريّ، منذ بداية عام 2023، وحتى نهاية شهر حزيران المنصرم. 

وقال النادي في بيان له: "بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية حزيران (1132)، من بينهم ثلاث أسيرات و(18) طفلًا".

وأشار إلى أن هذه النسبة في أعدادهم هي الأعلى منذ عام 2003.  

وأوضح نادي الأسير أن ما يزيد عن 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداريّ مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.

ويقبع المعتقلون الإداريون بشكل أساس، في ثلاثة سجون وهي (عوفر، النقب، ومجدو)، ويقبع بقيتهم في عدة سجون أخرى.

وأكد نادي الأسير أن أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ كانت مقارنة بالخمس سنوات الأخيرة، خلال العام المنصرم 2022، وبلغت (2409).

فيما كانت ‏أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ، في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2022، وبلغت (315).

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