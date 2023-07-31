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الرئيس عباس يغادر جمهورية مصر العربية

الإثنين 31 يوليو 2023 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يغادر جمهورية مصر العربية



القاهرة/سما/

غادر الرئيس محمود عباس، اليوم الإثنين، جمهورية مصر العربية، بعد زيارة رسمية.

وكان في وداع سيادته على أرض مطار العلمين الدولي، وزير المجالس النيابية المصري علاء الدين فؤاد، وسفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح، وكادر سفارة دولة فلسطين.

وخلال الزيارة، عقد سيادته قمة ثنائية مع أخيه المصري عبد الفتاح السيسي، في قصر الرئاسة بمدينة العلمين، وضعه خلالها في صورة الأوضاع في فلسطين.

كما ترأس الرئيس، اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، واستقبل سيادته بمقر إقامته في مدينة العلمين الجديدة، مدير المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، ووفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، برئاسة نائب الأمين العام جميل مزهر.

ورافق الرئيس خلال الزيارة: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، وسفير فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح.

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#الرئيس عباس #مصر

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