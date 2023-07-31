7 نصائح للنوم بشكل أفضل في الليل

وكالات / سما /

يساعد اتباع نصائح قبل النوم بشكل صحى على النوم الصحى خلال ساعات الليل مما يساعد على الشعور بالراحة والنشاط فى اليوم التالى.

بجانب ذلك حسب موقع " healthsite"، يجب تجنب النشاط البدني الشاق قبل وقت النوم للنوم بشكل أفضل في الليل.

7 نصائح للنوم بشكل أفضل خلال الليل

لا تستهلك الأطعمة الدهنية والمقلية

حاول أن تأكل أقل وقبل 3 ساعات على الأقل من موعد النوم.

خذ حمامًا بالماء الدافئ

أتبعي الحمام بكوب من الحليب الدافئ.

تمرين منتظم

يمكن أن يعزز المزاج والدورة الدموية ويحسن دورة النوم

تجنب تناول الكافيين والكحول

مارس التأمل أو تمارين التنفس العميق اقرأ أيضًا - الأطعمة التي تجعلك تبدو أصغر سنًا

تجنب الأضواء الساطعة

بدلاً من ذلك ، احتفظ بإضاءة خافتة مهدئة للعينين إذا لزم الأمر.

ابتعد عم الأجهزة قبل النوم بساعتين على الأقل

ابق بعيدًا عن جميع الأجهزة الإلكترونية أثناء وقت النوم، يمكن للضوء الأزرق المنبعث من هذه أن يعيق النوم.

طلب العناية الطبية

إذا كنت تعاني من مشاكل مستمرة في النوم، فيجب معالجة التحدث إلى الطبيب لمعاجة الأمر.