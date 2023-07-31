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"فوتوشوب" تطلق خاصية تستخدم الذكاء الاصطناعي في تحرير الصور

الإثنين 31 يوليو 2023 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فوتوشوب" تطلق خاصية تستخدم الذكاء الاصطناعي في تحرير الصور



وكالات / سما /

أطلقت شركة البرمجيات الأميركية "أدوبي" (Adobe) أداة جديدة تسمى "التوسيع التوليدي" تتيح لمستخدمي برنامج تحرير الصور الشهير "فوتوشوب" ملء أجزاء في أي صورة باستخدام صور تم توليدها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة "إن خاصية التوسع التوليدي تتيح استخدام أداة قص الصور في "فوتوشوب" وإضافة صورة جديدة خارج حدود الحجم الأصلي لأي صورة"، مضيفة أنه "مع خاصية الملء التوليدي يولّد (فوتوشوب) صورا وفقا لأوامر نصية من المستخدم مثل "أضف صورة غابة"، أما إذا لم يرغب المستخدم في كتابة أي شيء فإن البرنامج يستطيع تخمين أفضل إضافة مطلوبة في ضوء مكونات الصورة الأصلية".

كما يمكن استخدام الأداة الجديدة لإضافة مشهد جديد إلى الصور أو توسيع الصورة أو إضافة سياق تخيلي إلى الصورة الحقيقية.

وأشارت الشركة إلى أن برنامج "فوتوشوب" يمثل أداة أساسية لعمل الكثيرين من المبدعين، وإضافة الذكاء الاصطناعي التوليدي إليه يعد تغييرا مهما للبرنامج، مع التحفظ على البيانات التي تستخدمها لتدريب تقنية الذكاء الاصطناعي، من خلال الابتعاد عن المناطق الحرجة مثل الشخصيات الشهيرة والعلامات التجارية المعروفة.

#فوتوشوب #صور #تحرير #الذكاء الاصطناعي

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