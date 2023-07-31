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لمنافسة تويتر.. تيك توك يطلق خاصية المنشورات النصية فقط

الإثنين 31 يوليو 2023 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
لمنافسة تويتر.. تيك توك يطلق خاصية المنشورات النصية فقط



وكالات / سما /

أطلق تطبيق تيك توك الصيني للمقاطع المصورة القصيرة خاصية كتابة منشورات نصية فقط، في محاولة للاستفادة من الاضطرابات التي يشهدها تويتر منذ شراء الملياردير الأميركي إيلون ماسك لموقع التواصل الاجتماعي الشهير العام الماضي.

وستتيح هذه الخاصية لمستخدمي تيك توك الاختيار بين مجموعة متنوعة من الخلفيات لمنشوراتهم النصية التي يمكن أن تضم وسوماً، فضلاً عن إمكانية إضافة الإشارة لمستخدمين آخرين، وفق رويترز.

1000 حرف

كما أفاد موقع "ذا فيرج" المهتم بأخبار التكنولوجيا بأن منشورات تيك توك الجديدة، التي تشبه خاصية ستوريز على إنستغرام، لها حد أقصى 1000 حرف.

يشار إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، كان أطلق "ثريدز"، وهو تطبيق نصي آخر يمكن أن يشكل تهديداً لتويتر.

فيما غير ماسك اسم تويتر إلى "إكس" وأزال شعار الطائر الأزرق، في محاولة منه لإنشاء "تطبيق لكل شيء".

#تويتر #تيك توك

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