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12 إصابة بعضها خطيرة خلال اشتباكات عنيفة ومستمرة في مخيم عين الحلوة

الإثنين 31 يوليو 2023 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
12 إصابة بعضها خطيرة خلال اشتباكات عنيفة ومستمرة في مخيم عين الحلوة



أصيب 12 شخصاً، اليوم الإثنين، خلال اشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن من بين الإصابات اثنتين بحالة خطيرة.


وأغلق الجيش اللبناني، اليوم الإثنين، جميع مداخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، بعد عودة الاشتباكات داخله.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن وتيرة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان اشتدت اليوم حيث تم سماع أصوات قذائف صاروخية.

وأتى تجدد الاشتباكات على الرغم من إعلان هيئة العمل الفلسطيني المشترك للقوى الوطنية والإسلامية في مدينة صيدا، مساء الأحد، عن التوصل إلى اتفاق بوقف فوري لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة، في ظل اشتباكات مسلحة عنيفة يشهدها المخيم.

وقالت الهيئة في بيان إنه تم الاتفاق في الاجتماع على وقف فوري لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة والعمل من كافة الأطراف على سحب المسلحين من الطرقات والعمل على ضبط الوضع داخل المخيم.

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