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لابيد يكشف كيف هدد ليفين وبن غفير نتنياهو

الإثنين 31 يوليو 2023 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد يكشف كيف هدد ليفين وبن غفير نتنياهو



القدس المحتلة / سما /

طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد الحكومة بتجميد التعديلات القضائية 18 شهرا، كشرط لاستئناف التفاوض حول صيغة يتفق عليها كل الأطراف.وفي مقابلة مع Ynet كشف لابيد أنه كان قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى اتفاق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن قانون المعقولية المناهض للديمقراطية، قبل أن يدخل وزير الأمن إيتمار بن غفير ووزير العدل ياريف ليفين على الخط وينسفا الاتفاق، بالتهديد بحل الحكومة، فكان رئيس الوزراء خائفا واستسلم لهما، وهكذا تم تمرير قانون المعقولية. 

وفي شأن إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل، قال لابيد: "من المستحيل فعل ذلك مع نتنياهو".

وأضاف: "استبعد فكرة الانضمام إلى الحكومة مع رئيس الوزراء الحالي، سأكون أول من يشكل حكومة مع الليكود لكن لا يمكن أن يتم ذلك مع نتنياهو".

وبحسب قوله، فإن "الحل الوحيد الذي سيسمح بالعودة للمحادثات هو تجميد التشريعات. وقال: "على الحكومة والمعارضة أن تشرعا بشكل مشترك تجميدا لمدة 18 شهرا، تجري خلالها مباحثات في مقر الرئيس يتسحاق هرتصوغ".

المصدر: واينت

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