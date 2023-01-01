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اشتية: تشكيل لجنة لمتابعة اجتماع الفصائل يعطي أملاً لاستمراره

الإثنين 31 يوليو 2023 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: تشكيل لجنة لمتابعة اجتماع الفصائل يعطي أملاً لاستمراره



رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، "إن تشكيل لجنة لمتابعة اجتماع الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، يعطي بريق أمل باستمرار الحوار ونحن نرحب بذلك".

وأضاف اشتية في مستهل جلسة الحكومة: "كان مهماً أن لا يقتصر هذا اللقاء على يوم واحد من الحوار، ونثني على ما جاء في خطاب الرئيس عباس من خطورة المرحلة والهجمة الإسرائيلية المتكررة يومياً، ووجوب وقوف الجميع خلف مسؤولياتهم الوطنية لمواجهة هذه الهجمة ضمن إطار البرنامج النضالي الوطني".

وشكر اشتية، دولة مصر على استضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية، الذي دعا له الرئيس محمود عباس في أعقاب العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين.

وفيما يتعلق بأحداث مخيم عين الحلوة، أدان مجلس الوزراء العمل الإجرامي الذي ارتكب بحق قوات الأمن الوطني، محملاً المعتدين كامل المسؤولية عما جرى في المخيم.

وفي سياق آخر، رحب مجلس الوزراء وثمن قرار الجمعية العامة لـ "كنيسة تلاميذ المسيح" في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، على اعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري، وتأكيد دعم الجمعية لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال واحترام حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

ويناقش مجلس الوزراء اليوم: قضايا سياسية وأمنية ومالية، وقضية سماسرة التصاريح الذين يتاجرون بعرق جبين العمال، والمشاركة السياسية للمرأة، وتخصيص منح للطلبة المتفوقين في امتحان الثانوية العامة، وجدول تشكيلات الوظائف للعام الحالي لإقرارها.

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