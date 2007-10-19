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هيئة الأسرى: إهمال طبي متعمد بحق الأسير المقدسي حسام مطر

الإثنين 31 يوليو 2023 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الوضع الصحي للأسير  المقدسي حسام مطر (48 عاما) من القدس، والمحتجز في عزل "أوهلي كيدار" صعب للغاية، وسط إهمال طبي واضح ومتعمد من إدارة السجن. 

وقال محامي الهيئة معتز شقيرات، عقب زيارته للأسير مطر في العزل، "إن حالته الصحية تتراجع يوما بعد يوم بسبب اللامبالاة، إلى جانب عدم توفير العلاج له في الوقت المناسب".

وأوضح أن الأسير مطر يعاني 3 دسكات في الظهر، والضغط وعدم انتظام نبضات القلب، وهو مصاب بدهون بالدم، كما يشتكي من "دوخة" بشكل مستمر، ما تسبب له بأوجاع وآلام شديدة في الرأس والعينين.

يذكر أن الأسير مطر متزوج وأب لطفلين، وقد اعتُقل بتاريخ 19/10/2007، وتعرض لتحقيق قاسٍ لمدة 50 يوماً في "المسكوبية"، قبل أن تحكم عليه محاكم الاحتلال بالسجن المؤبد مدى الحياة. وخاض في حزيران من عام 2013 خلال تواجده في سجن "عسقلان" إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر لمدة ثلاثة أشهر متواصلة، وفرضت عليه إدارة السجون عقوبات كثيرة، منها: حرمانه من الزيارة.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت في شهر يناير 2023، منزل الأسير مطر وشقيقه المكون من شقتين في جبل المكبر، ويقطنهما 6 أفراد، بينهم نساء وأطفال.

#حسام مطر #الإهمال الطبي #هيئة الأسرى

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