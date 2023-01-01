المشروبات الوطنية ترعى فريق جمعية الرواحل الخيرية لكرة القدم

رام الله / سما /

قدمت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي رعايتها لفريق جمعية رواحل الخيرية لكرة القدم من خلال تقديم الزي الرياضي للفريق خلال مشاركته في بطولتي النرويج والدنمارك الدوليتين للأطفال في الفترة الممتدة من 22/7 حتى 6/8 من العام الحالي. ليمثل الفريق دولة فلسطين في البطولتين.

وحول هذه الرعاية، قال مدير عام شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي السيد عماد الهندي "إن الشركة تعتز بدورها الداعم للرياضة الفلسطينية لا سيما ضمن الفئة العمرية الصغيرة لما لها من دور في صقل موهبتهم"، وأوضح الهندي أن دعم الشركة لفريق جمعية رواحل الخيرية لكرة القدم يأتي إيماناً من الشركة لأهمية إكساب الأطفال تجربةً غنيةً من الاحتكاك مع نظرائهم في البطولات الدولية.

وبين الهندي أن شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي وضمن استراتيجيتها في مجال المسؤولية المجتمعية تحرص على دعم الفرق الرياضية والمبادرات التي تترك أثراً إيجابياً في مجال دعم الشباب والاهتمام بالمواهب الفلسطينية ومساعدتها على تحقيق طموحاتها.

من جانبه، وجه رئيس جمعية رواحل الخيرية السيد أحمد نعالوة شكره لشركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي على رعايتها للفريق، مبيناً أهمية مشاركة فريق الجمعية في البطولتين الدوليتين وأثرها الكبير على شخصية اللاعبين وموهبتهم، مشيراً إلى أن الفريق يضم لاعبين تتراوح أعمارهم ما بين 7-16 سنة، مؤكداً أن الفريق هو الوحيد الذي سيمثل فلسطين في هذا المحفل الرياضي العالمي.

يذكر أن شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي تحرص بشكل دائم على دعم الفرق الرياضية الجماعية في العديد من الرياضات مثل كرة القدم وكرة السلة، إلى جانب دعم الرياضيين الفلسطينيين في الرياضات الفردية مثل المبارزة والفروسية وغيرها.