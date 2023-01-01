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صورة 3 مباريات في كأس غزة اليوم

الإثنين 31 يوليو 2023 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة 3 مباريات في كأس غزة اليوم



غزة / سما /

تتواصل منافسات دور الـ16 من كأس كرة القدم في قطاع غزة "بطولة المرحوم إبراهيم أبو سليم" مساء الاثنين بإقامة 3 مباريات على الملاعب المعشبة بالقطاع.

ويلعب في المباريات خدمات الشاطئ "درجة ممتازة" مع خدمات رفح "ممتازة" على ملعب الشهيد محمد الدرة في دير البلح وسط القطاع، كما يلتقي خدمات البريج "أولى" مع اتحاد خانيونس "ممتازة" في ملعب رفح البلدي جنوب القطاع، فيما يتواجه الصداقة "ممتازة" مع المجمع الإسلامي "أولى" على ملعب اليرموك بمدينة غزة.

وتنطلق جميع المباريات عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت فلسطين، علما أنه سيتم اللجوء مباشرة لركلات الترجيح لحسم الفائز، إذا تواصل التعادل في الوقت الأصلي من عمر اللقاءات.

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