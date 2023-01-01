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كلوب يُوجه رسالة نارية لنونيز قبل بداية موسم ليفربول

الإثنين 31 يوليو 2023 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب يُوجه رسالة نارية لنونيز قبل بداية موسم ليفربول



وكالات / سما /

وجه يورجن كلوب، مُدرب ليفربول، رسالة خاصة لمُهاجمه الأوروجوياني داروين نونيز قبل بداية موسم الريدز في الدوري الإنجليزي.

وسيكون أمام نونيز تحدٍ من نوع خاص في ليفربول خلال الموسم الجديد خاصة مع رحيل المُهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وقال كلوب، في رسالته لنونيز التي نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، :”تذكرة الدخول للفريق ستكون ذات صلة بالاستعداد للدفاع، لم أسمع أبداً عن فريق ناجح حقاً بدون دفاع مُنظم”.

وأضاف :”الإشارات التي أظهرها داروين الموسم الماضي كانت جيدة بالفعل، والإصابات التي لحقت به والبطاقة الحمراء التي تلقاها كانوا غير مُفيدين في البداية”.

وتابع مُدرب الريدز :”الأمر الذي يسري على داروين يسري على المُهاجمين الآخرين، أنا أعرف كل ما يتعلق بالجودة التي يتمتعون بها، هم بحاجة للقيام بكلا الأمرين: أن يُدافعوا وأن يكونوا فعالين في كل المواقف الهجومية”.

ويبلغ نونيز من العُمر 24 سنة، ويجيد اللعب في مركز قلب الهجوم، وينتهي تعاقده مع ليفربول في يونيو 2028.

وكان اللاعب الشاب قد انتقل للريدز في يوليو 2022 قادماً من بنفيكا، ومنذ ذلك الحين لعب في 42 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 15 هدفاً.

#داروين نونيز #ليفربول #يورجن كلوب #الدوري الإنجليزي

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