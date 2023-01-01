مانشستر سيتي يسقط أمام أتلتيكو مدريد ودياً

وكالات / سما /

تلقى مانشستر سيتي الإنجليزي هزيمة مدوية أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، بنتيجة (2-1)، خلال المباراة الودية التي أقيمت على ملعب “سيؤول” في كوريا الجنوبية، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2023-2024.

ودخل بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالتشكيلة الأساسية، وأجرى العديد من التبديلات في الشوط الثاني لمنح الفرصة للاعبين الاحتياطيين، ونفس الأمر ينطبق على دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد.

وهذه المباراة الودية الثالثة التي يخوضها السيتي في الجولة التحضيرية، حيث خسر المباراة الأولى أمام يوكوهاما الياباني، ثم انتصر على بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف قبل 4 أيام، قبل أن يتلقى اليوم هزيمته الثانية من الروخي بلانكوس.

وفرض مانشستر سيتي سيطرته على الملعب خلال الشوط الأول، وكان الطرف الأكثر خطورة على المرمى، في حين اعتمد أتلتيكو مدريد على الهجمات المرتدة التي شكلت بعض الخطورة على مرمى الحارس إيدرسون.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، مع أفضلية بسيطة لمانشستر سيتي، لكن الأمور انقلبت رأساً على عقب في الشوط الثاني، وأصبح أتلتيكو مدريد هو المبادر في الهجوم، واستطاع تسجيل هدفين حملا توقيع ممفيس ديباي ويانيك كاراسكو، بحلول الدقيقتين 66 و 74، قبل أن يسجل السيتزنز هدف التقليص عند الدقيقة 85 عن طريق روبن دياز.