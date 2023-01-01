تشيلسي يتحرك للتعاقد مع كيليان مبابي!

وكالات / سما /

تحرك نادي تشيلسي الإنجليزي من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، من نظيره الفرنسي، باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حسب المعلومات التي نشرتها صحيفة ديلي ريكور البريطانية، أمس الأحد.

وأوضحت الصحيفة أن تود بويلي، مالك النادي اللندني، تحرك بنفسه وأجرى محادثات مباشرة مع القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس، من أجل محاولة التوصل إلى اتفاق لضم اللاعب.

وينوي النادي اللندني التفاوض مع باريس على شراء عقد مبابي مقابل مبلغ مالي، مع رحيل لاعب من البلوز إلى سان جيرمان في الجهة المقابلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتحلى فيه ريال مدريد الإسباني، الوجهة الأكثر احتمالاً لمبابي، بالهدوء حيث لم يتحرك الميرينجي للتفاوض مع باريس، رغم توقعات الأخير بتقدم الريال بعرض في الأيام الأخيرة من السوق الصيفي الجاري.

ورغم ذلك، يظن النادي الفرنسي أن العرض الذي سيقدمه الريال قد لا يتناسب مع ما يريده النادي من أجل التنازل عن بطاقة اللاعب، علماً بأن عقد كيليان سيصل لخط النهاية في يونيو القادم.