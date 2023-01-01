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ثنائي ريال مدريد يغيب عن أول تدريب بعد الكلاسيكو

الإثنين 31 يوليو 2023 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ثنائي ريال مدريد يغيب عن أول تدريب بعد الكلاسيكو



وكالات / سما /

غاب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، رودريجو سانتوس وفيرلان ميندي، عن التدريبات الجماعية مع بقية زملائهما في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد.

وخاض ريال مدريد أول حصة تدريبية بعد مباراة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي، برشلونة، والتي انتهت على وقع خسارة الميرينجي بنتيجة عريضة قوامها ثلاثة أهداف دون رد.

وأفادت شبكة ريليفو الإسبانية بأن الثنائي ميندي ورودريجو غابا عن المران الجماعي، علماً بأن الفرنسي عانى من مشاكل بدنية خلال مشاركته ضد البارسا في اللقاء الذي جرت وقائعه في الساعات الأولى من صباح الأحد.

ولم يستطع ميندي إكمال اللقاء وخرج متأثراً بإصابته، التي لم يكشف ريال مدريد عنها أي تفاصيل حتى الآن، لكن اللاعب مازال مستمراً في التواجد داخل معسكر الميرينجي في الولايات المتحدة.

وتواصل الإصابات ضرب ريال مدريد في اليومين الماضيين، حيث عانى الوافد الجديد، التركي أردا جولر من الإصابة في الركبة، وغادر المعسكر بالفعل وعاد للعاصمة الإسبانية مدريد من أجل الخضوع لبرنامج التعافي من الإصابة.

#ريال مدريد #الكلاسيكو #رودريجو #فيرلاند ميندي

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