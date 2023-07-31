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زوارق الاحتلال تجبـر الصيادين على مغادرة البحر غرب بلدة بيت لاهيا

الإثنين 31 يوليو 2023 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زوارق الاحتلال تجبـر الصيادين على مغادرة البحر غرب بلدة بيت لاهيا



غزة / سما /

استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الصهيوني صباح اليوم الاثنين 31/7/2023، بنيران رشاشاتها قوارب الصيادين في عرض بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وبينت المصادر، أنّ زوارق الاحتلال استهدفت قوارب الصيادين قبالة شاطئ منطقة الواحة غرب البلدة، ما أجبر الصيادين على التراجع نحو الشاطئ.

وتستهدف بحرية الاحتلال بشكل يومي مراكب الصيادين في البحر قبالة شواطئ قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وجرح العشرات منهم على مدار الأعوام الماضية، وتدمير قواربهم ومعداتهم.

ويأتي هذا الاستهداف ضمن سياسةٍ تهدف للتضييق أكثر على أهالي القطاع، وتشديد قبضة الحصار المفروض عليهم منذ أكثر من 16 عامًا، ومُحاربتهم حتى في لقمة العيش.

#زوارق الاحتلال

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