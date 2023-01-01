رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، والأيام، والقدس" الصادرة اليوم الإثنين، على صدر صفحاتها الأولى دعوة الرئيس محمود عباس في ختام اجتماع الأمناء العامين للفصائل إلى تشكيل لجنة متابعة من الحضور لاستكمال الحوار، والشروع في العمل فورا لإنجاز مهمتها.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يدعو إلى تشكيل لجنة متابعة من الفصائل لاستكمال الحوار ويطالبها بالشروع في العمل فورا لإنجاز مهمتها

- الرئيس يستقبل مدير المخابرات العامة المصرية ويهنئ ملك المغرب بعيد العرش

- الرئاسة: المجزرة الإرهابية لمناضلين من قوات الأمن الوطني بمخيم عين الحلوة تجاوز للخطوط الحمراء

- اشتية: نقدر عاليا ما أكد عليه جلالة الملك المغربي موقف بلاده الراسخ تجاه عدالة القضية الفلسطينية

- في إطار التضييق عليهم: بن غفير يصدر تعديلا يقضي بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى

- الاحتلال يجبر مقدسيا ونجله على هدم شقتيهما في جبل المكبر واعتقالات وإخطارات في الضفة

- اشتباكات عنيفة في مخيم عين الحلوة عقب اغتيال قائد الأمن الوطني الفلسطيني في صيدا وأربعة من مرافقيه

- إصابات إثر قمع "حماس" تظاهرات مطالبة بحياة كريمة في قطاع غزة

* "الأيام":

- اجتماع الفصائل: لجنة تتابع استكمال الحوار والرئيس يحدد أسس الوحدة وإنهاء الانقسام

- مـخيم عين الحلوة: ستة قتلى من "فتح" فـي اشتباكـات مـع مجموعـات إسـلاميـة

- بن غفير يلغي قانونًا يتيح الإفراج المبكر عـن الأسـرى الفلسطينييـن

- حملة إخطارات واسعة بالهدم ووقف البناء.. مستوطنون يجرفون في قريتين قرب نابلس

- سلطات الاحتلال تحول "نصبا تذكاريا" في الشيخ جراح إلى مشروع استيطاني

- إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في المغير

- الكشف عن اعتداء الاحتلال على أسير مقدسي أثناء اعتقاله

- تظاهرات جماهيرية حاشدة في قطاع غزة تحت شعار "بدنا نعيش"

- نتنياهو يوافق على توصيات للتعامل مع أنشطة "حزب الله" بالجنوب اللبناني

- مصر: مقتل 3 من قوات الشرطة بهجوم مسلح في العريش

- روسيا تعلن إحباط هجمات أوكرانية بواسطة مسيرات على موسكو والقرم

* "القدس":

- في البيان الختامي: الأمناء العامون يتفقون على تشكيل لجنة لاستكمال الحوار بهدف إنهاء الانقسام

- إصابات وإخطارات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين

- "ييش دين": إلغاء ذريعة عدم المعقولية لا يسري على المناطق المحتلة

- "أونروا" تحذر من مجاعة في غزة الأشهر المقبلة

- بن غفير يصدر تعديلا يقضي بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين

- نتنياهو يوافق على توصيات لمواجهة "حزب الله"