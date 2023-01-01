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بن غفير يتجاوز المحكمة ويمنح بولارد رخصة حمل سلاح

الإثنين 31 يوليو 2023 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يتجاوز المحكمة ويمنح بولارد رخصة حمل سلاح



القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع واي نت العبري، صباح الإثنين، أن وزير ما يسمى الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير تدخل من أجل منح جوناثان بولارد الجاسوس الذي اعتقل في الولايات المتحدة لمدة 30 عامًا، للحصول على رخصة حمل سلاح.

وبحسب الموقع العبري، فإن الشرطة الإسرائيلية رفضت منح بولارد رخصة حمل السلاح، فتوجه إلى المحكمة التي رفضت أيضًا طلبه، قبل أن يتوجه إلى بن غفير الذي طلب من الشرطة مراجعة الطلب مجددًا والموافقة عليه.

ورفض الطلب سابقًا لأن بولارد لم يجتاز الاختبارات، لكن بن غفير تدخل وأوعز بمنحه الرخصة بحجة أنه لم يدان بجرائم إرهابية أو تحريض، ولم يشكل خطرًا أو تهديدًا. كما ذكر الموقع العبري.

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