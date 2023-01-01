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تسلل 7 أشخاص من الأردن إلى إسرائيل

الإثنين 31 يوليو 2023 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسلل 7 أشخاص من الأردن إلى إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

 قالت وسائل إعلام إسرائيلية ان 7 أشخاص تسللوا صباح اليوم الإثنين، إلى المناطق الإسرائيلية الواقعة على الحدود الأردنية، وتمكن جنود جيش الاحتلال من اعتقال 5 أشخاص.

وقال موقع"واللا" العبري، انه ومن خلال التحقيق تبين أن اثنين آخرين تمكنا من دخول إسرائيل، حيث شرعت قوات الأمن بالتعاون مع الشرطة بأعمال التفتيش عنهما ومطاردتهما، وأفضت التحقيقات أنهما تمكنا من العودة إلى الأراضي الأردنية.

في غضون ذلك ، تم إعلان حالة الطوارئ في المستوطنات المجاورة.

وأتت عملية التسلل، عقب المزاعم الإسرائيلية بشأن إحباط عملية "تهريب كمية كبيرة من الأسلحة" عبر الحدود الأردنية في منطقة الأغوار، في الأسبوع الماضي، حيث لا تزال تفرضا تعتيما إعلاميا على طبيعة العملية والمحتويات المهربة، تقديرات إسرائيلية بأن الأسلحة كانت في طريقها إلى الضفة.

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