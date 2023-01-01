Ooredoo فلسطين تعلن عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2023

رام الله / سما /

سجلت شركة Ooredoo فلسطين نموًا في أدائها التجاري والمالي مع نهاية النصف الأول من العام 2023، وظهر هذا التقدم في البيانات المالية التي نشرتها الشركة وفقًا للمهلة القانونية والأنظمة والقوانين المعمول بها في فلسطين.

وأوضحت النتائج، التقدم الذي حققته الشركة مع نهاية النصف الأول من العام 2023 مقارنًة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث استمرت الشركة بترشيد مصاريفها وتوجيهها نحو القنوات الربحية، وعملت على تلبية احتياجات مشتركيها عبر تطوير منصاتها الرقمية، وتحديدًا تطبيق "حسابي"، والموقع الإلكتروني Ooredoo.ps، الذي أصبح يتيح العديد من الميزات التي توفر الوقت والجهد على المشترك، بالإضافة إلى ثقة المشتركين بخدمات الجيل الثالث التي تقدمها الشركة.

وعقب الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين د. سامر فارس: "بالرغم من الأوضاع الاقتصادية المتغيرة خلال الفترة الماضية، وممارسات الاحتلال التي أثرت بشكل عام على المجتمع الفلسطيني، إلا أننا تمكنا من تحقيق نمو في صافي أرباح الشركة بنسبة زيادة بلغت 29% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، كما نمت قاعدة المشتركين لتصل لأكثر من 1.4 مليون مشترك، وحققت الشركة أيضًا إيرادات بقيمة 55.7 مليون دولار أمريكي بزيادة بلغت 5% بعد تحييد سعر صرف العملة، فيما بلغت الأرباح التشغيلية قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والإطفاءات (EBITDA) 22.6 مليون دولار أمريكي، وسنستمر بالعمل على تحقيق نتائج مرضية أكثر توائم تطلعات مساهمينا".

وأضاف: "إن Ooredoo فلسطين شركة لديها فرص واعدة لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح على مختلف الأصعدة، حيث نعمل على تقديم خدمة أساسية للكثير من القطاعات الاقتصادية والخدماتية المختلفة. هذا وسيزدهر عمل الشركة أكثر عند الحصول على الحق بتفعيل خدمات الجيل الرابع والخامس، وهنا نحيي الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الملف".

يذكر ان Ooredoo فلسطين ماضية في تحقيق نمو متزايد في الربحية، كما تسعى الشركة لتقديم مساهمات مجتمعية متنوعة تطال مختلف القطاعات، بما في ذلك الرياضة والثقافة والتكنولوجيا والعديد من المجالات الأخرى.

معلومات عن Ooredoo فلسطين

شركة Ooredoo فلسطين هي إحدى شركات مجموعة Ooredoo الرائدة في مجال الاتصالات والانترنت. وتوفر Ooredoo فلسطين خدمات الاتصالات المتنقلة بأحدث المعدات والتكنولوجيا، وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات المشتركين من الأفراد والشركات. وتعتبر شركة Ooredoo فلسطين من الشركات التي تولي أهمية كبيرة للمجتمع الذي تعمل فيه، وتسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة مشتركيها، وإيمانها بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية من خلال الاتصالات، في مساعدة أفراد المجتمعات على تحقيق أقصى تطلعاتهم.