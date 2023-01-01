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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

الإثنين 31 يوليو 2023 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"



القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحاته، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.

كما شهدت البلدة القديمة من القدس المحتلة إجراءات عسكرية مشددة من شرطة الاحتلال.

#المسجد الأقصى #مستوطنون #القدس

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