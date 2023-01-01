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الاحتلال يصيب شابين بالرصاص ويجرف حديقة عامة في المغيّر شرق رام الله

الإثنين 31 يوليو 2023 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أصيب شابان بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ببلدة المغير شرق رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية اقتحمت البلدة، واعتلى قناصة أسطح عدة منازل، واندلعت مواجهات أطلقت خلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، أدت إلى إصابة شابين بالرصاص الحي في اليد، والقدم، والعشرات بالاختناق.

وأضافت أن قوات الاحتلال جرفت الحديقة العامة الواقعة في المنطقة الشرقية من البلدة، والتي تحمل اسم "حديقة الشهداء".

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، الشاب عباس أبو عليا من منزله في البلدة.

#الاحتلال #رام الله

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